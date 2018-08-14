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Yaramazlara biraz batar!

Bakan duyurdu: Yaptığımız inşaatlarda ABD menşeli ürün kullanmayacağız

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatlarda ABD menşeli ürün kullanmayacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasında bakan Murat Kurum’un sözlerine yer verildi.

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Buna göre Kurum, bakanlık olarak inşa edilecek yapılarda artık ABD ürünü kullanmayacaklarını söylerken gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını da dile getirdi.

Kurum şunları ifade etti: “Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri, 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminin ardından, vatandaşlarımızın ev sahibi olması için önemli bir fedakarlık örneği gösterdiler. Bugün de ülkemize yönelik yürütülen bu ekonomik kuşatmaya karşı en güçlü şekilde mücadele edecekler ve yeni bir fedakarlık dönemini başlatarak vatandaşlarımızı mağdur etmeden uygun koşullarda konut sahibi yapacaklar.”

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Çevre bakanı, gayrimenkul sektörünü hareketlendirmek amacıyla uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla yeni kampanyalar yapılacağını, kampanyanın ayrıntılarının gelecek günlerde açıklanacağını kaydetti.

Kurum, inşaat, inşaat malzemeleri ve gayrimenkul sektörü temsilcileriyle de bir araya gelecek.

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