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Yaramazlara biraz batar!

Bakan duyurdu: Üçüncü nükleer santral Trakya’ya, bu yıl detay açıklarız

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu ve Sinop’un ardından üçüncü nükleer santralın Trakya’ya yapılacağını söyledi.

Albayrak, Mersin Akkuyu’da Ruslar tarafından yapımına başlanan nükleer santralın ilk etabının 2023’te devreye gireceğini söyledi. Diğer nükleer santralın ise Sinop’a kurulması planlanıyor.

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CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına katılan Albayrak, ‘nükleer enerji’ başlığında şunları söyledi: “Üçüncünün yeri aşağı yukarı belli; büyük ihtimal Trakya bölgesi olacak, nedeni de bu bölgenin çok fazla kullanımı var enerjide. Ancak bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üreteceğiz, hem arz talep dengesi nedeniyle. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız.”

Albayrak, seçimi de değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı ‘büyük bir teveccüh’ gördüğünü aktaran Albayrak, “Ramazan’da olan bir kampanya olmasına rağmen, havalar sıcak olmasına rağmen, yorgun olmaya, sahada çok yoğun bir kitle olmamasına rağmen sakin geçen bir kampanya olmasına rağmen büyük bir teveccüh var. Benim şahsi beklentim Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda inşallah neticelenecek” dedi.

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