Bakan duyurdu: Türk Telekom’un birçok taliplisi var, uygun bulursak devredeceğiz

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Telekom’un birçok taliplisi olduğunu ve devredilebileceğini söyledi: “Taliplileri biz de uygun bulursak, bunu yapacağız.”

Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi, 6 milyar 550 milyon dolar karşılığında 11 Kasım 2005’te Suudi merkezli Oger Telecom’a satılmıştı.

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Reuters’ın ağustos ayı sonunda geçtiği haberde, Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Oger Telekom’un hisselerini Saudi Telekom’un alacağı öne sürülmüştü.

Üç farklı kaynağa dayandırılan haberde, bunun gerçekleşmemesi halinde Oger’in hissesinin hükümet tarafından satın alınabileceği de yazılmıştı.

‘İşleyişinde en ufak bir aksama yok’

AA’nın haberine göre Arslan, Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türk Telekom’un kefil olduğu, rehin verdiği herhangi bir işlemi ya da hissesi bulunmadığını vurgulayan Arslan, “OTAŞ, Oger Telecom Anonim Şirketi 2026’ya kadar diğer ortaklarıyla beraber Telekom’un yüzde 55 işletme hissesine sahip. İşletme hakkına sahip olduğu hisseleri kendisi rehin vermiş durumda. Telekom’un işleyişinde en ufak bir aksama yok. Bu yılki rakamlar güzel gidiyor. Çok da iyi açılımlar yaptılar” dedi.

‘Atıl kalan alanlar satılmış’

Bugüne kadar Oger’in özelleştirmeden kaynaklı ödediği rakamın 21 yıl için 6.5 milyar dolar olduğunu aktaran bakan, şöyle devam etti: “Bunun tamamını ödemiş durumda. Temettü olarak aldığı para da aşağı yukarı bu kadar. Özelleştiği dönemde kasasında 3 milyar lira var. Bunun yüzde 10’unu işletmesini ayakta tutabilmek için kasasında tutmuş. 2,8 milyar lira Hazine’ye aktarılmış durumda. 1 milyar 50 milyon lira kıdem tazminatını şirket üstlenmiş. Bugüne kadar 28,3 milyar liralık yatırım yapılmış. 4 milyar liralık lisans bedeli ödenmiş. Hazine’ye de 10,4 milyar lira temettü ödenmiş. Şirket bu güne kadar 423 milyon liralık gayrimenkul satmış. Geçmişteki santraller büyük ve analog. Dijital santrallere geçilip çok daha küçük alanlara ihtiyaç duyulunca atıl kalan alanlar satılmış. Buna karşılık 1,5 milyar lira değerinde gayrimenkul alınmış veya inşaat yapmış.”

‘Kamuya tekrar geçmez’

Türk Telekom’un halihazırda 34 bin çalışanı olduğu bilgisini veren Arslan, “İlk yarıda 956 milyon liralık kâr rakamı var. Oger’in de 4,6 milyar dolarlık kendi bankalara borcu var. Kendi hissesini BTK’nın ya da Hazine adına hareket eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın onayı olmadan kimseye devretme şansı yok. Devretmesi bu şarta bağlı” diye konuştu.

Arslan şöyle devam etti: “Telekom’un direkt altına imza attığı herhangi bir borç, senet ya da rehin yok. Birçok talipli var, taliplilere devredebilir. Taliplileri biz de uygun bulursak, bunu yapacağız. O olmazsa bankalara geçmiş olacak. Şirketin şu anki işletme değeri zaten buraları karşılıyor. Bir risk oluşmaması adına bir yıldır süreçleri takip ediyoruz. Kamuya tekrar geçmez, yüzde 15’i halka açık, o şekilde devam eder.”