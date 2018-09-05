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Bakan duyurdu: Türk jandarma helikopterlerini Ukrayna modernize edecek

Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Mi-17 helikopterlerinin Ukraynalı Motor Siç şirketi tarafından modernize edileceği açıklandı.

Fotoğraf: Wikipedia

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk jandarmasının kullandığı 17 adet Mi-17 tipi helikopterin onarım ve modernizasyonunun Ukraynalı Motor Siç şirketi tarafından yapılacağını duyurdu.

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Avakov Twitter mesajında, “Ukrayna, Türk jandarmasının 17 adet Mi-17 helikopterinin 40 milyon dolar tutarındaki onarım ve modernizasyon ihalesini kazandı. Biz hava taşıtları alanında eşsiz bir yetkinliğe sahibiz. Türkiye ile işbirliği bizim staratejimiz” dedi.

Ukraynalı bakan, Türk helikopterlerinin onarım ve modernizasyonunun Ukrayna’nın doğusundaki Sumı iline bağlı Konotop ilçesinde bulunan fabrikada yapılacağını kaydetti.

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Avakov, dün Ankara’da resmi temaslarda bulunmuştu.

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