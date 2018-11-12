Bakan duyurdu: SMA Tip-2 ve Tip-3 için bireysel hasta başvuruları işleme alınıyor

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, SMA Tip-2 ve Tip-3 için bireysel hasta başvurularının işleme alındığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yazılı açıklamasında, kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapıldığını ifade etti.

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Bakan şöyle devam etti: “Bu konuda bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamında bulunurken, Tip-2 ve Tip-3 için de benzer bir uygulama için talepler bulunuyordu.