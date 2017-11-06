Bakan duyurdu: Futboldaki yabancı sayısı düşmeli, beş ya da altı olabilir

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı futbolcu sayısını beş ya da altıya düşeceğini açıkladı.

TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

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TRT Spor yayınına katılan Bak, “Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. 5 veya 6 olabilir. Bir Galatasaray örneği var, UEFA Kupası kazanıldı. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız. Bu ülkelerin çocukları da yetenekli, yetenek konusunda eksiklerimiz yok” dedi.

Basketbolda da yabancı oyuncu sınırlamasının koyulabileceğini söyleyen bakan, “TFF olsun, TBF olsun, birlikte değerlendirip, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda da oyuncularımız süre alamıyor” dedi.

Perdeyi Dilmen açmıştı

TFF, 2015 yılında hayata geçirdiği düzenlemeyle Süper Lig kulüplerinin kadrolarında 14 yabancı futbolcu bulundurmalarına olanak tanımıştı.

Yabancı kuralına yüksek sesle ilk itiraz NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den gelmişti.

Dilmen, 19 Ağustos’ta oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumlarken “Bugün sahada İstiklal Marşı’nı bilen kaç kişi vardı? Lig zıvanadan çıktı. Türkiye’den ebenin doğurduğu dört kişi sahada yok” demişti.

‘Dünya kadar para veriyoruz bunlara’

Başbakan Binali Yıldırım ise “Dünya kadar para veriyoruz bunlara… Bunun adı ‘Desinler ki ağanın fesi var!’” diyerek yabancı kuralını eleştirmişti.

Fatih Terim’in Türkiye futbol direktörlüğü görevinin son bulmasının ardından milli takımın başına geçen Rumen teknik direktör Mircea Lucescu da ‘yabancı serbestisi’nin A Milli Takım’ı olumsuz etkilediğini savunmuştu.

Erdoğan da topa girmişti

Süreçte son olarak cumhurbaşkanı, mevcut yabancı kuralı hakkında bir soru üzerine şunları söylemişti: “Yabancı oyuncu sayısının aşırı oluşu bize bazı dezavantajlar getiriyor. En önemli dezavantajı, bir defa milli takıma yansıması. Oyun noktasındaki performansı az olduğu için yerli futbolcularımızın milli takıma gidişte o sayıyı, o gücü yakalayamıyoruz. Kulüplerimiz hiç mi yabancı oynatmasın? Hayır oynatsın ama bu kadar fazla değil. Sayı böyle altıya yediye filan çıktığı zaman bu tabii hakikaten… Bakıyorsun sahaya, neredeyse yerli oyuncu yok. Bunu ben doğru bulmuyorum. Fakat belli bir sayıda tutulabilir. O da hem tribünlere farklı bir heyecan getirir. Bir de bizim yerli futbolcularımız arasında rekabete vesile olabilir. Ama işi bitmiş futbolcuları almanın da doğru olduğuna inanmıyorum.”