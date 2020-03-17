Bakan duyurdu: Dokuz Avrupa ülkesinden 3 bin 614 kişi gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuşun yasaklandığı dokuz Avrupa ülkesinden 3 bin 614 vatandaşın Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı.

Reklam

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye uçuşlar durdurulurken, Türk diplomatik temsilciliklerine 16 Mart 17:00’ye kadar başvuran vatandaşların bugün ülkeye getirileceği belirtilmişti.

Çavuşoğlu, belirtilen saate kadar 3 bin 614 vatandaşın Türkiye’ye dönmek için başvurduğunu kaydederek, bu kişilerin Türk Hava Yolları (THY) ve Ulaştırma Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye’ye getirileceğini ifade etti.

Dışişleri bakanı, THY’nin dokuz ülkeden 34 sefer planladığını, fiyatların da makul seviyede olduğunu belirterek, gelenlerin doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli’de önceden boşaltılan devlet yurtlarında 14 gün karantinada tutulacağını kaydetti.

Reklam

Karantinada tutulanların her türlü ihtiyacının karşılanacağını aktaran bakan, “Sağlık Bakanlığı’mız zaten doktor ve sağlık personelini temin ediyor. Umreden gelen vatandaşlarımıza verilen destek burada da verilecek” dedi.

Çavuşoğlu, İtalya’daki Türk vatandaşlarına büyükelçilikler aracılığıyla ulaşıldığını belirterek şöyle devam etti: “Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı var, dezenfektan başta olmak üzere eldiven, maske gibi ihtiyaçları da gönderiyoruz. Her ülkede bunlar bulunamıyor biliyorsunuz.”

İngiltere için ek sefer

Britanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsviçre, İrlanda ve Suudi Arabistan’ın da dahil edilmesiyle uçuş yasağı konan ülke sayısının 20’ye çıktığını aktaran bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle İngiltere’den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız vardı. Onlar için ilave üç uçak, THY tarafından ayarlandı. Sayın cumhurbaşkanı yardımcımız Fuat Oktay beyin koordinasyonunda dün gece iletişimi sağladık ve bugün itibariyle son uçaklar da ülkemize gelmiş olacak.”

Çavuşoğlu, Fas’ın da 19 Mart itibariyle ülkeye gidecek tüm uçuşları durdurma kararı aldığını ancak dün bir notayla bunu erkene çektiğini belirterek “Uçuş programını buna göre yapan 1500’e yakın bazı vatandaşımızın Fas’ta olduğunu biliyoruz. Bu sabah yine büyükelçimizle bizzat görüştüm” dedi.

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 7/24 çalıştığını, şimdiye dek 9 binden fazla çağrı aldığını söyledi.

Bakan, 23 ülkenin Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu aktararak “Bazı ülkelerin ihtiyaçlarını karşıladık. İran’a dün yine uçak ve TIR’la malzeme gönderilecekti. Aynı şekilde başlangıçta Çin’e de bu desteği verdik” ifadelerini kullandı.

Ülkede en kötü senaryoya göre tıbbi malzeme ihtiyacının üretilip gözden geçirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kendi ihtiyacını öncelikli tutarak, fazla ürün üretilmesi halinde destek isteyen ülkelerin ihtiyacını bu zor günlerde bir nebze de olsa karşılamanın önemli olduğunu dile getirdi.