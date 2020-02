Bakan duyurdu: Deprem Elazığ’ın yaklaşık yüzde 30’unu etkiledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’daki depremin kentin yüzde 30’unu etkilediğini açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Elazığ’daki Maden Kaymakamlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurum, 24 Ocak’taki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası 93 yıkık binanın bulunduğunu ifade etti.

Reklam

Çevre bakanı, toplam 7 bin 700 bağımsız bölümü olan 2 bin 42 binada ağır hasar bulunduğunu ifade ederek orta hasarlı bina sayısının 1382 olduğunu dile getirdi. Bu binaların da bağımsız bölüm sayısı 9 bin 300.

Kurum, şöyle devam etti: “Şu an itibariyle bu deprem Elazığ’ın yaklaşık yüzde 30’unu etkilemiş durumda. Malatya’da hasar tespitlerini tamamladık. Acil yıkılacak 286 binamız var. Şehrin hemen her yerinde tehlike arz eden binalar ilişkin yıkım sürecini başlattık. Şu an itibariyle 54 binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.” Çevre bakanı, yeni konut projelerinin başlatıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için şu ana kadar AFAD’a 87 milyon, Kızılay’a ise 30 milyon olmak üzere 117 milyon lira bağış yapıldığını açıkladı.