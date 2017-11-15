Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bakan duyurdu: Cam filmiyle ilgili iki seçenek üzerinde çalışıyoruz

Share4
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 5

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağının kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Özlü, NTV canlı yayınında konuştu.

Reklam

Bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istediklerini aktaran bakan, geçen yıl yapılan görüşmelerde yasağın kalkması için Emniyet, İçişleri ve Karayolları ile konsensüs sağladıklarını belirtti.

‘İki yol var’

Özlü şöyle devam etti: “Uygulamayı 26 Ekim 2017’de kaldıralım demiştik. Yasak halen devam ediyor. Fakat geçen yıl meydana gelen terör eylemlerinde emniyet görevlisi arkadaşların cam filmi nedeniyle bir takım sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Böyle bir endişe olunca yasağı kaldırmayalım dedik. Güvenlik sorunları oluşuyor. Emniyet ve İçişleri güvenlik noktasında sıkıntı olacağı için devamını istedi. Bu yasağın kaldırılmasıyla ilgili kararı öteledik.”

Özlü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yasağın kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti: “Kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalışılıyor. İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkinci yol güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi. İkisi arasında bir çalışma olacak. Bunları sayın başbakanımıza arz edeceğiz. O talimatlar doğrultusunda devam edeceğiz.”

Standart geliyor: Emniyetin görüntü alabileceği cam filmleri serbest

Cam filminde yasak kalktı: Standart belirlenecek, 10 gün ceza yok

Erdoğan cam filmleri konusunda devreye girdi: Mağduriyetler giderilsin

Beşiktaş’ta ‘cam filmi’ yasağına protesto: Modifiye suç değil, yaşam tarzımız

Cam filmi takılı araçlar muayeneden geçemeyecek

Share4
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 5

SON HABERLER

Bakan duyurdu: Cam filmiyle ilgili iki seçenek üzerinde çalışıyoruz

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağının kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi. Özlü, NTV canlı yayınında konuştu. Bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istediklerini aktaran bakan, geçen yıl yapılan görüşmelerde yasağın kalkması için Emniyet, İçişleri ve Karayolları ile konsensüs sağladıklarını belirtti. ‘İki yol var’ Özlü şöyle devam etti: […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...