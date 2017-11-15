Bakan duyurdu: Cam filmiyle ilgili iki seçenek üzerinde çalışıyoruz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi yasağının kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Özlü, NTV canlı yayınında konuştu.

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Bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istediklerini aktaran bakan, geçen yıl yapılan görüşmelerde yasağın kalkması için Emniyet, İçişleri ve Karayolları ile konsensüs sağladıklarını belirtti.

‘İki yol var’

Özlü şöyle devam etti: “Uygulamayı 26 Ekim 2017’de kaldıralım demiştik. Yasak halen devam ediyor. Fakat geçen yıl meydana gelen terör eylemlerinde emniyet görevlisi arkadaşların cam filmi nedeniyle bir takım sıkıntılar olduğunu ifade ettiler. Böyle bir endişe olunca yasağı kaldırmayalım dedik. Güvenlik sorunları oluşuyor. Emniyet ve İçişleri güvenlik noktasında sıkıntı olacağı için devamını istedi. Bu yasağın kaldırılmasıyla ilgili kararı öteledik.”

Özlü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yasağın kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti: “Kaldırılmasını da hedefleyen bir formül üzerinde çalışılıyor. İki yol var. Birincisi tamamen yasağın kalkması. İkinci yol güvenlik güçlerimizin tereddütlerini de dikkate alan kriter tanımlayıp o çerçevede cam filmi uygulamasının devam etmesi. İkisi arasında bir çalışma olacak. Bunları sayın başbakanımıza arz edeceğiz. O talimatlar doğrultusunda devam edeceğiz.”