Bakan duyurdu: Beykoz’a Central Park’ın üç katı büyüklüğünde şehir parkı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Beykoz’da New York’taki Central Park’ın üç katı büyüklüğünde bir şehir parkının yapılacağını söyledi.

Eroğlu, 8 bin 500 dekarlık alanın adının ‘Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı’ olduğunu söyledi.

Reklam

Bakan şöyle devam etti: “Nasıl ki Belgrad Ormanı, Fatih Ormanı var. Buna da Kanuni Ormanı diyelim. Yedi kapısı var. Muhteşem, içinde her şeyi var. Oturma mekanları, dinlenme mekanları, hatta kuşların bulunduğu bir park, aşağı yukarı çok muhteşem bir yer oldu. Açılışını sayın cumhurbaşkanımız uygun gördüğü an, 2018 yılı içerisinde yapacağız.”

Eroğlu bir soru üzerine, İstanbul’daki barajların doluluğuyla ilgili herhangi bir problem olmadığını da sözlerine ekledi.