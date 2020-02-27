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Yaramazlara biraz batar!

Bakan duyurdu: Avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiği kesildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, avukat Vahit Bıçak’ın Polis Akademisi’yle ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Bıçak

Ankara’da, kopya çektiği için tutanak tutan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i 3 Ocak 2019’da öldüren Hasan İsmail Hikmet’e, 21 Ocak 2020’deki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

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Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, savunmasında, Şenel’in zorlamasıyla ikili arasında ilişki bulunmasından, akademisyenin darbe girişimi yanlısı tweet attığı iddiasına dek tepki çeken birçok açıklamada bulunmuştu. Ankara Barosu, Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı almıştı.

AA Editör Masası’na katılan Soylu, Bıçak’ın aynı zamanda Polis Akademisi’nde öğretim görevlisi olduğunu anımsattı.

Bakan, şunları dile getirdi: “Bu konuda arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirme çerçevesinde, Polis Akademisi’yle ilişiğinin kesilmesiyle ilgili onay benim önümde. Bugün itibariyle bu ilişki kesiliyor, bir süreci vardı onu bekledik. Onay bizim önümüzde ve kesilecek.”

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