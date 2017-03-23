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Bakan duyurdu: Adana’daki incelemede ekmekte GDO tespit edilmedi

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Adana’daki bir fırında üretilen ekmeğin GDO’lu soya içerdiği iddiasına ilişkin, ‘Adana’da ekmekte herhangi bir GDO tespit edilmediğini’ bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bir gıda mühendisinin, kentteki fırınlara ekmek katkı maddesi gönderen ‘P….’ isimli firmanın GDO’lu soya içerdiğini iddia etmesi üzerine incelenen katkı maddesinin GDO’lu soya içerdiği ortaya çıkmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 ve 2017 yıllarında 112 soya ürününde GDO tespit edildiğini, ancak bahsi geçen firmanın denetimlerinde olumsuz sonuç bulamadıklarını söylemişti.

Gündeme gelen haber üzerine hem katkı maddesi üreten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller üreten işletmelerden numuneler alındığını ifade eden bakan, en kısa zamanda laboratuvar sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etmişti.

Savcılık da konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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