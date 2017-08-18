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Bakan duyurdu: 950 hakim ve savcı alınacak, sınav 24 Aralık’ta

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Darbe girişiminin ardından binlerce kişinin ihraç edilmesi sonrası 950 hakim ve savcının alınacağı duyuruldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından adayların aralık ayında sınava gireceği bilgisini verdi.

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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), geçen mayıs ayında, darbe girişiminin ardından yaklaşık 4 bin 500 hakim ve savcının ihraç edildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, yazılı sınavın yanı sıra adayların sözlü mülakattan da geçeceğini bildirdi.

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