Bakan duyurdu: 950 hakim ve savcı alınacak, sınav 24 Aralık’ta

Darbe girişiminin ardından binlerce kişinin ihraç edilmesi sonrası 950 hakim ve savcının alınacağı duyuruldu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından adayların aralık ayında sınava gireceği bilgisini verdi.
950 yeni hakim ve savcı almak üzere 24 Aralık 2017 tarihinde sınav yapılacaktır. Hukukçu genç arkadaşlarımıza sevgilerimle duyuruyorum.
— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 18, 2017
Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), geçen mayıs ayında, darbe girişiminin ardından yaklaşık 4 bin 500 hakim ve savcının ihraç edildiğini duyurmuştu.
Bakanlık, yazılı sınavın yanı sıra adayların sözlü mülakattan da geçeceğini bildirdi.