Bakan Çelik’ten Britanya’nın Gülen raporuna tepki: Tek taraflı, bizim görüşümüz alınmıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Gülen Cemaati’nin topyekun darbeden sorumlu olamayacağını da savunan Britanya parlamentosu raporunu ‘tek taraflı’ diye niteledi.

Britanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nin raporunda, Türkiye’de darbe girişiminin arkasında kimin olduğuna dair fazli bilgi sahibi olunmadığı, ‘Gülenci’lerin darbe girişiminin bir parçası olduğu ancak hareketin topyekun olarak etkin ve sorumlu olduğunun söylenemeyeceği ileri sürülmüştü.

Antalya’da bir panelde konuya ilişkin açıklama yapan Çelik, raporda yer alan “Yeterince kanıt var mı?” sorusunu anlamakta güçlük çektiğini söyledi.

‘Örtbas ettiğimiz bir şey yok’

Darbe girişiminin ardından tutuklanan askerlerin, darbe girişimini ‘FETÖ’nün yaptığını açıkça söylediğini ifade eden Çelik, “Neyin kanıtını bekliyorlar diye açık ve net bir şekilde kendilerine sordum. Daha fazla kanıt, daha çok konuşma… Biz buna hazırız, bundan kaçmıyoruz, örtbas ettiğimiz bir şey yok” diye konuştu.

‘Bizim de görüşümüz alınsın’

Rapor hazırlanırken Türkiye’deki partilerle bir araya gelinmesi ve onların da görüşünün alınması gerektiğini kaydeden AB bakanı şöyle devam etti: “Yani bu raporlar hazırlanırken hiç kimse detaylara bizim kadar hakim olamaz. Ama sadece bizi de dinlemesinler. Muhalefet partilerinden milletvekili arkadaşlarımızı da dinlesinler, onların hepsi o gece kahramanca parlamentonun bombalanmasına karşı parlamentoyu korudular. Bu tip raporlarda ya bizim görüşlerimiz hiç alınmıyor ya da alındıktan sonra bir kenara bırakılıp tek taraflı yazılıyor.”