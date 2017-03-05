Bakan Çelik’ten Avusturya’ya: Avrupa’daki ırkçılarla aynı dili kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, AKP’nin referandum mitinglerinin Avrupa’da yasaklanmasını isteyen Avusturya’yı ırkçı bir dil kullanmakla suçladı.

Avusturya Başbakanı Christian Kerz, AKP’nin referandum kampanyası için düzenlemek istediği miting ve toplantıların Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Avustuya’dan gelen açıklamayı ‘ifade özgürlüğü ihlali’ diye niteleyerek, “Avusturya Başbakanı, bazı AB ülkelerinde son günlerdeki demokrasi ve temel özgürlükler karşıtı engellemelerin AB çapında olmasını önermiş. Vatandaşlarımızla bir araya gelmemizi engellemek için AB’yi kullanmayı önermek, ifade ve toplanma özgürlüğü ihlalinde yeni bir aşama. Bireysel Türkiye karşıtlıklarını Avrupa çapında yaymak isteyince en temel değerleri çiğnemekten çekinmiyorlar” dedi.

‘Temel değerlere aykırı’

Siyasi çekişmelerin seviyesinin olmadı gerektiğini belirten Çelik, “Avusturya gibi bazı ülkelerde temel değerlere saygının seviyesi ne kadar düşerse düşsün, biz temel değerleri hatırlatmaya devam edeceğiz. Avusturya hükümetinin, Avrupa’daki ırkçı hareketlerle aynı dili kullanması son derece yanlıştır. Temel değerlere aykırıdır. Temel değerlere saldırıların, Avusturya’da olduğu gibi hükümetlerden gelmesi çok tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

Almanya ve Hollanda’dan peş peşe iptaller

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki Türklere yönelik Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde düzenleyeceği referandum toplantısı, yoğun talep ihtimali ve salon ile park yerlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ilk olarak Köln yakınlarındaki Porz semtindeki referandum etkinliğine izin verilmemiş, ardından yine Köln yakınlarındaki Frechen kentinde 5 Mart Pazar günü düzenleyeceği toplantı, Golden Palast isimli salonun sahibi ile işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Zeybekci’nin konuşması için bugüne Köln kent merkezindeki Senats Saal isimli salon ayarlanmıştı.

Hollanda hükümeti de Rotterdam’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılması beklenen referandum mitingine izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Son olarak Avustuya da, referandum mitinglerinin Avrupa genelinde yasaklanması gerektiğini savunmuştu.