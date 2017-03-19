Bakan Çelik’e göre Türkiye 200 yıldır ‘sistemi’ tartışıyor

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Türkiye’nin 200 yıldır sistem tartışması yapıldığını söyledi.

Osmaniye’de konuşan Çelik, Türkiye’de daha önce de rejim değişikliği tartışmaları olduğunu savunarak, CHP’yi “Türkiye’de ne zaman rejim değişikliği olmuşsa Cumhuriyet’in içinden Cumhur çıkarılmışsa arkasında CHP vardır. Birisi çıksın, ‘Ben egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğundan hoşlanmıyorum’ desin. Ona ilk destek veren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur” diye eleştirdi.

CHP’nin anayasa değişikliğinin aceleye getirildiği yönündeki eleştirilerine yanıt veren Çelik, “Biz 200 senedir bunu tartışıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin 2002 yılına kadar fakirleştiğini iddia eden Çelik, yeni sistemi şöyle anlattı: “16 Nisan’da hayata geçecek sistemde bir iktidarın kurulabilmesi için yüzde 50 oy alması gerekiyor. Yeni gelecek sistemde artık koalisyon hükümetinin kurulması teknik olarak mümkün olmayacak. TBMM’nin yetkisi ortadan kalkıyor deniyor. TBMM’nin yetkisi ortadan kalkmıyor. Milletvekili sayısı artıyor.”