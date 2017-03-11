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Bakan Çelik’e göre Hollanda’nın tavrı kararsızları ‘Evet’te ‘netleştirdi’

 

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal eden Hollanda’nın tavrının anayasa değişikliği referandumu için karar veremeyenleri ‘Evet’te netleştirdiğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA 

Çavuşoğlu, bu sabah katıldığı canlı yayında Hollanda’ya gideceğini yinelemiş,, uçuş izninin iptal edilmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iptal kararı sonrasında Hollanda’ya şöyle seslenmişti“Bakalım bundan sonra senin uçakların Türkiye’ye nasıl gelecek? Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist.”

Çelik, Hollanda’nın Çavuşoğlu’nun uçuş iznini iptal etmesini şu sözlerle değerlendirdi: “Bunu yaparak, bizim vatandaşlarımızla buluşmamızı engelleyerek 16 Nisan’da ‘Evet’ çıkmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmamızın önüne set çekmek istiyorlar. Bu tavırla kararsız vatandaşlarımızın bile kararını ‘Evet’ yönünde netleştirmiş oldu. Onların cumhurbaşkanına saldırdığı, bakanları engellediği zaman vatandaşın vereceği karar bellidir.”

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