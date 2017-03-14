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Bakan Çelik, Kati Piri’ye ‘laf attı’: Türkiye’de yağmur yağsa yorum yapardı, şimdi kayıp

 

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Hollanda ile diplomatik krizi neticesinde Türkiye’nin AB üyeliğinin tartışmaya açılmasını değerlendirirken, ‘Türkiye-AB ilişkileri sona erdi’ yaklaşımı erken ve yanlıştır” dedi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Çelik, Avrupa’da aşırı sağla mücadele için aşırı sağ söylemi kullanmanın aşırı sağ kanadın yükselmesine sebep olacağını ifade ederek şunları söyledi: “Birlikte, hassas ve etkin bir politika yürütmeli. Bu geçiştirilir ve göz yumulursa AB açısından siyasi birlik olmaktan bahsedilemez. Hollanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni açık bir biçimde ihlal etmiştir. Tüm ülkeleri bu açık ihlale karşı göreve davet ediyoruz.”

AB’nin itidal çağrılarını ‘yetersiz’ diye niteleyen Çelik şöyle devam etti: “Yapılanlar karşısında mutlaka müeyyideler olacaktır. ‘Tansiyonu düşürün’ demek yetmez. Bunun nereden kaynaklandığını bulup AB yetkilileri gereğini yapmalılar. Böyle bir konuda tarafsız kalınamaz. Türkiye gereğini yapacaktır. AB, Avrupa Konseyi ilkeleri çerçevesinde bu olayları kınamalı, bu olaylara karşı dışlayıcı yaklaşım sergilemeli.”

‘Türkiye namusunu kurtarıyor’

AB’yle yapılan mülteciler anlaşmasına da değinen Bakan şunları söyledi: “Geri kabul, vize serbestisi ve mali yardımlar tek bir paket. Bana soran muhataplarıma, ‘Bizim şu anda anlaşmaya uyma yükümlülüğümüz yok’ diyorum. Ama insani sebeplerden yapıyoruz. Türkiye bir anlamda insanlığın namusunu kurtarıyor. Karadan geçişler konusunda Türkiye bence bu durumu yeniden değerlendirmelidir.”

Türkiye de yağmur yağsa, yorum yapan Kati Piri kayıp’

AB’nin Türkiye’ye mali yardımları durdurmadığını belirten Çelik, “Etrafımızdaki meydan okumalar artıyor, geleneksel ittifaklar değişiyor, bu noktada gemiyi en istikrarlı nasıl yüzdürürüz; ‘Türkiye-AB ilişkileri sona erdi’ yaklaşımı erken ve yanlıştır” diye konuştu.

AKP hükümetinin Türkiye’yi her geçen gün Avrupa Birliği’nden (AB) uzaklaştırdığını söyleyen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’ye de sözü getiren bakan, “Türkiye’de yağmur yağsa, yorum yapan raportör var. Kati Piri kayıp. Bir yorumunu görmedim” dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin Avrupa değerlerinden uzaklaşmasının, AB’nin Türkiye’ye verdiği mali yardımları etkileyeceği uyarısında bulunan Avrupa Komisyonu üyesi Günther Öettinger, Türkiye’nin Erdoğan iktidarında AB’ye üye olmasının mümkün olmadığını söylemişti.

AB ayrıca ‘istenen ilerleme’nin sağlanmadığı alanlarda Türkiye’ye tam üyelik müzakereleri kapsamında verilen mali yardımları durdurduğunu açıklamıştı. Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki tartışmaları ‘yapay’ olarak nitelendiren Avrupa Komisyonu’nun komşuluk politikası ve genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn yeni başlıkların açılmadığı müzakerelerin ‘fiilen durma’ noktasına geldiğini kaydetmişti.

Hollanda’yla son krizde Türkiye’nin Hollanda’yı kınamasını beklediği Avrupa Birliği, Türkiye’ye itidal tavsiyesinde bulunurken Hollanda’yı herhangi bir eleştiriye tabi tutmamıştı.

Çelik, Hollanda’ya ‘toz kondurmayan’ AB’ye yanıt vermiş, “Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir” demişti.

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