Bakan Çavuşoğlu’ndan turizme ‘çözüm’: Avrupalı turistler kimlikle gelebilsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupalı turistlerin ülkeye sadece kimlikle girebilmelerini sağlayacak bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Antalya Valiliği’nin ev sahipliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde verilen yemekte konuşan dışişleri bakanı, Türkiye turizminin gelişmesi ve sektörün büyümesi için gelirleri artırmaya çalıştıklarını vurguladı: “Yurt dışından ülkemize gelecek insanlar ve turistlerin önündeki engelleri de buradaki arkadaşlarımızla birlikte çalışarak, değerlendirerek gerçekten bir bir kaldırıyoruz. Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa’dan turistlerin daha kolay gelebilmesi için uçuş sayılarının artırılması, vizelerinin kolaylaştırılması ve pasaport yerine kimlikle ülkemize gelebilmeleri için çalışıyoruz.”

Örneğini Ukrayna’dan veren Çavuşoğlu, Ukraynalıların yüzde 30’unda pasaportunun bulunduğuna dikkati çekti. Çavuşoğlu, buna rağmen 2016’da 2015 yılına göre birçok ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısının düşmesine rağmen Ukrayna’dan gelen turist sayısının yüzde 48 arttığını söyledi.

Dışişleri bakan, Ukrayna’dan pasaport olmadan seyahat gerçekleştirdiği zaman yüzde 50 daha artış beklediklerini ifade etti.