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Bakan Çavuşoğlu’na ikramiyeleri soran emekli kadın: Kendinize var, bize yok

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Antalya’nın Kaş ilçesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na emekli ikramiyelerinin ne zaman hallolacağını soran emekli kadın “Kendinize var, bize yok” dedi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre bayramlaşma töreni için Kaş’a gelen Çavuşoğlu, emekli ikramiyeleriyle ilgili soruyu “Arkadaşlar çalışıyor” diye yanıtladı.

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Emekli kadın bu kez “Ne zaman, balık kavağa çıktığı zaman mı?” diye sordu.

Bu soruya soruyla karşılık veren bakanın “Balık kavağa çıkıyor mu?” demesi üzerine emekli kadın “Valla bilmiyorum, bekliyoruz ama yok. Kendinize var, bize yok. Çalışmada kalmasın, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Çalışma Bakanlığı’nın bu konu üzerinde çalıştığını belirterek alandan ayrıldı.

 

 


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