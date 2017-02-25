Çavuşoğlu ‘sıkışıp’ gidince pazarcı affetmedi: Gonuşmadan geçmeycen, cevap vercen

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya’da bir pazarcının diyalogu dikkat çekti.

Memleketi Antalya’da Döşmealtı pazarını ziyaret eden Çavuşoğlu, bir pazarcıyla konuşmaya başladı. Pazarcının mazot ve gübre fiyatlarından dert yanmaya başlamasıyla, Dışişleri Bakanı, “Ben de çiftçiyim, ben de çiftçiyim” deyip hızla oradan uzaklaştı.

Konuşmaya fırsat bulamayan pazarcı, Çavuşoğlu’na, “Gonuşmadan geçmeycen, cevap vercen, çiftçi ne yapıyor” diye sitem etti.

O anlar, kameralara da yansıdı: