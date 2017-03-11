Bakan Çavuşoğlu Hollanda’da ısrarlı: Bugün gidiyorum, engellemesinler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Hollanda’ya gideceğini belirterek, uçuş izninin iptal edilmesi halinde ülkenin ‘ciddi yaptırımlar’la karşılaşabileceğini söyledi.

Hollanda hükümeti, Çavuşoğlu’nun Rotterdam kentinde yapacağı mitinge izin vermemişti.

Ancak Çavuşoğlu önceki günkü konuşmasında bugün Rotterdam’daki Türkiyeli seçmenlerle buluşacağını söylemişti.

Yaptırım gelebilir

CNN Türk’te canlı yayına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Hollanda’ya gideceğini yineledi.

Çavuşoğlu, mitingi izin verilmemesini ‘faşizan’ bir uygulama olarak tanımlayarak Hollanda hükümetini, Özgürlük Partisi’nin (PVV) aşırı sağcı lideri Geert Wilders’in ‘peşine takılmak’la suçladı: “Bir Wilders’ın kuyruğuna takılmışlar. Seversin sevmezsin, Wilders bugüne kadar kendi politikasında sağlam durdu. Baktı ki bunlar, zemin kayması var, kendine doğru geliyor. Hepsinin boynuna taktı kementi, istediği yere götürüyor. Şu anda başbakanın söylemlerinin Wilders’tan farkı yok. Birisi liberal, birisi faşist.”

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Hollanda, benim uçuş iznimi iptal ederse, öyle sürekli tehdit ediyorlar, eğer böyle bir şey yaparlarsa ekonomik ve siyasi bizim Hollanda’ya karşı yaptırımımız çok ağır olur. Ne demek bir bakanın uçuşunu iptal etmek? Bu çok ağır sonuçlar doğurur.”

Hollanda Başbakan Mark Rutte, meselenin Çavuşoğlu’nun ülkeye gelmesi olmadığını belirterek, “Hollanda’ya gelmesi değil. Maurithuis Müzesi’ni ya da bu mevsimde açtıysa laleleri görmeye gelebilir. Ama (siyasi) toplantılar yapmasını istemiyoruz” demişti.

Hollanda, Çavuşoğlu’nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da konuşma yapmasına izin vermemişti.

‘Trump sözlerini tutuyor’

Çavuşoğlu, ABD’nin eski başkanı Barack Obama döneminde YPG’nin Menbiç’den çıkacağına dair söz verildiğini ancak bunun tutulmadığını belirtti: “Terör konusunda ülkeler farklı düşünemez. Terör örgütü kullanılamaz. O sizi kullanır.”

Dışişleri bakanı, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in iade edilmemesi durumunda ilişkilerin kötü etkileneceğini söyledi: “Trump yönetimi Obama gibi değil, verdiği sözleri tutuyor.”

Çavuşoğlu, Trump yönetimi tarafından istifası istenen 46 savcı arasındaki Preet Bharra’nın Gülen Cemaati’yle ilişki içinde olduğunu da öne sürdü. Bharra, ABD’deki Rıza Sarraf davasının da savcısıydı.