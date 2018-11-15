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Yaramazlara biraz batar!

Bakan çarpık kentleşmeden şikayetçi: Bisiklet ve yürüyüş yolu zorunlu olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları stratejik plana göre yeni inşa edilecek alanlarda bisiklet ve yürüyüş yolu yapma zorunluğu getirileceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde konuşan Kurum, göreve geldikten sonra ziyaret ettiği şehirlerin, çarpık kentleşme ve bütüncül planlama eksikliği kaynaklı sorunlar yaşadığını gördüğünü söyledi.

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Yaklaşık 5,5 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini, 2030 yılında bunun 7,5 milyona varmasının beklendiğini anlatan Kurum, şöyle devam etti: “Ay sonuna kadar stratejimizi açıklayıp değer esaslı, emsal artışı mümkün olduğunca az yapacak şekilde, mevcut imar planlarında yedi-sekiz katı geçmeyecek ama yeni yapılacak alanlarda dört-beş katı geçmeyecek, özlediğimiz mahalleleri yeniden inşa edecek planlamalar ve dönüşümler yapmak istiyoruz. Stratejik planda artık yeni planlanacak alanlarda bisiklet ve yürüyüş yolu yapma zorunluğu getiriyoruz. Bu da şehirlerimizin daha yaşanabilir hal alması için önemli.”

Bakan Kurum, otoparkla ilgili düzenleme yapıldığını belirterek, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin merkezlerindeki otopark sıkıntısını çözmek adına kamu alanlarında, idarelerden izin alınması kaydıyla, yeşil alanlarda, meydanlarda meydan altı otopark yapabilmenin önünün açtıldığını kaydetti.

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