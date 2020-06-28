Bakan: Çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Libya’da petrol ve doğalgaz aramacılığında iş birliği fırsatlarını değerlendirdiğini belirterek, “Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz” dedi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, Dönmez, Türkiye’nin yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında enerji ithalatı faturası olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini ifade etti.

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Geçen yıl üretilen elektriğin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini kaydeden enerji bakanı, bu yılın ilk beş ayında ise bu miktarın yüzde 66’ya ulaştığını dile getirdi.

‘Uluslararası petrol şirketleriyle de çalışabiliriz’

Türkiye’nin Libya’daki petrol arama faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti: “Biz oradaki çalışmalarımızı Libya milli petrol şirketiyle birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de bu şekilde ilerlemiş. Bu arada birlikte hareket edebileceğimiz uluslararası petrol şirketleri de olabilir. Onu zaman gösterecek.”