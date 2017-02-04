Bakan Bozdağ’dan ‘kullanışlı propaganda’: PKK, ‘FETÖ’ ve DHKP-C ‘Hayır’ diyecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘Türk milletine ihanet eden’ sözleriyle tanımladığı PKK, DHKP-C ve ‘FETÖ’nün referandumda ‘Hayır’ oyu için işbirliği yaptığını iddia etti.

AKP’nin Yozgat’taki İl Danışma Meclisi’nde partililere hitap eden Bozdağ, CHP ve HDP’nin ‘aynı safta’ olduğunu savundu.

Bozdağ şunları söyledi: “Bakın ‘Hayır’cıların safına… PKK’ın elebaşları açıklama yapıyor. ‘MHP ve AK Parti anlaştı, bizi bitirecek’ diye. Onun için ‘Aman bu sistem gelmesin’ diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya’daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlar da ‘Hayır’ çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye’ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa, hepsi ‘Hayır’ için işbirliği yapıyorlar.”

Bozdağ, hiçbir AKP’li, MHP’li, Saadet Partili ya da BBP’linin ‘Hayır’ kampanyası için çalışmayacağını ifade ederek, “Zannediyorlar ki, ülkücüleri, MHP’lileri, vatanını, milletini sevenleri PKK ile hedef birliğinde aynı amaç için ter döktüreceklerine inanıyor bu zavallılar” diye konuştu.