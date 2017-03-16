Bakan Bozdağ’dan Alman mevkidaşına: Bize talimat veremezsiniz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını talep eden Alman mevkidaşı Heiko Maas’a eleştirel bir mektup yazarak ‘Hayır’ dedi.

Yücel, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla tutuklanmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından ‘terörist’ ve ‘Alman ajanı’ olarak yaftalanmıştı.

Mass, 19 Temmuz ve 2 Mart tarihlerinde Bozdağ’a hitaben iki mektup göndermişti.

Bozdağ cevabi mektubuna şöyle başladı: “Türkiye’ye yönelik haksız ve mesnetsiz iddialarla dolu, diplomatik nezaket kurallarına aykırı mektuplar kaleme almak ve terör örgütleri, teröristler ve darbeciler için endişe etmek yerine, kıymetli mesainizi, Türk toplumu dahil Almanya’da yaşayan yabancılara karşı hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan uygulamalara son vermeye ayırmış olmanızı temenni ederdim.”

Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelerce kullanıldığını ve mahkemelere ve hakimlere kimsenin emir ve talimat veremeyeceğini kaydeden Bozdağ, “Türk yargısı, anayasamızda belirtilen bu ilkeler doğrultusunda bağımsız ve tarafsız olarak, hiçbir makam ve merciden emir ve talimat almaksızın karar vermektedir” diye yazdı.

‘Yücel gazetecilikten değil, terörden tutuklandı’

Bakan, tutuklu gazeteciler için sıklıkla kullanılan argümanı tekrarlayarak, Die Welt muhabiri Yücel’in de gazetecilikten değil ‘terör örgütü propagandası’ndan tutuklandığını savundu: “Şiddet kışkırtıcılığı, terör propagandası ve nefret suçlarına tahammül gösterebilecek bir hukuk devleti modelinin dünyada var olabileceği inancında değilim.”

Bozdağ şöyle devam etti: “Adı geçen şahsın orantısız muameleye tabi tutulduğu iddialarınızın hangi somut bilgilere dayandığı ve bu bilgileri nereden edindiğiniz anlaşılamamıştır. Kaldı ki yapılan işlemlerin tamamı hukuk devleti gereklerine uygundur.”

‘Bize talimat veremezsiniz’

Bakan, Yücel’in serbest bırakılmasını isteyen mevkidaşına de şu ifadelerle yüklendi: “Yücel’in ancak serbest bırakılmak suretiyle adil yargılanabileceğine ilişkin düşüncenize gelince; Federal Almanya Adalet Bakanı olarak siz, belki kişilerin tutuklu ya da tutuksuz yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin mahkemelere talimat veriyor olabilirsiniz; ancak, Türkiye’de benim Adalet Bakanı olarak böyle bir yetkim bulunmamaktadır. Türk mahkemeleri, tutukluluğun değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere, yargılama sürecinde her türlü harici etkiye kapalı olarak en doğru kararı verecektir.”

‘Teröritler Almanya’da serbestçe propaganda yapıyor’

Bozdağ, Almanya’yı teröre destek vermekle de suçladı: “Diğer yandan FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerine mensup olan ve adlî makamlarımızca kırmızı bültenle aranan veya iadesi talep edilen suçluların Federal Almanya’da kurulmuş dernekler aracılığıyla serbestçe propaganda, para ve eleman temini faaliyeti yapmalarına göz yumulması, hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gibi terörizmle mücadelede uluslararası işbirliği perspektifine de gölge düşürmektedir.”