Bakan Bozdağ’a göre halk, referandumda ‘hükümeti doğrudan seçmeyi’ oylayacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘hükümetin doğrudan seçilip seçilmemesi’nin oylanacağını savundu.

Twitter’dan konuyla ilgili açıklamalar yapan Bozdağ, Mevcut parlamenter sistemde halkın doğrudan hükümeti seçemediğini savundu: “Çünkü Anayasa, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmez. Anayasaya göre halk, sadece yasama üyesi milletvekillerini seçer. Hükümet ise yasama üye tamsayısının salt çoğunluğu arasından çıkar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi, hükümeti seçme hakkı verilmektedir.”

4)Halkoylamasında Türk halkı,hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecektir.Hükümeti biz seçeceğiz diyenler,"evet"diyecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 6, 2017

5)Halkoylamasında hükümeti doğrudan biz seçeceğiz diyenler "evet";hükümeti doğrudan biz seçmeyelim/seçmeyiz diyenler "hayır" diyecektir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 6, 2017

Bozdağ, referandumda kimlerin ‘Evet’, kimlerin ‘Hayır’ diyeceğini ise şu sözlerle anlattı: “Halk oylamasında Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecektir. Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, ‘Evet’ diyecektir. Halkoylamasında hükümeti doğrudan biz seçeceğiz diyenler ‘Evet’, hükümeti doğrudan biz seçmeyelim, seçmeyiz diyenler ‘Hayır’ diyecektir.”