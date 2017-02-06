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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Bozdağ’a göre halk, referandumda ‘hükümeti doğrudan seçmeyi’ oylayacak

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ merkez alan anayasa değişikliği referandumunda ‘hükümetin doğrudan seçilip seçilmemesi’nin oylanacağını savundu.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’dan konuyla ilgili açıklamalar yapan Bozdağ, Mevcut parlamenter sistemde halkın doğrudan hükümeti seçemediğini savundu: “Çünkü Anayasa, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmez. Anayasaya göre halk, sadece yasama üyesi milletvekillerini seçer. Hükümet ise yasama üye tamsayısının salt çoğunluğu arasından çıkar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi, hükümeti seçme hakkı verilmektedir.”

Bozdağ, referandumda kimlerin ‘Evet’, kimlerin ‘Hayır’ diyeceğini ise şu sözlerle anlattı: “Halk oylamasında Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecektir. Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, ‘Evet’ diyecektir. Halkoylamasında hükümeti doğrudan biz seçeceğiz diyenler ‘Evet’, hükümeti doğrudan biz seçmeyelim, seçmeyiz diyenler ‘Hayır’ diyecektir.”

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