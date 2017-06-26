Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklanmadan önce cezaevinde koğuş hazırlandığını öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalanladı.

Kılıçdaroğlu, “Düşünün bir kişi yargılanırken, henüz karar verilmemiş ama Maltepe Cezaevi’nde oda hazırlanıyor. Odanın eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor ve ona göre yer hazırlanıyor” demişti.

‘Silivri’ye de gönderilebilirdi’

CHP liderine “Bu dediğin iftirayı ispat etmezsen o zaman ‘Namuslu, şerefli bir adamım’ diye toplumun içinde gezme” diye seslenen Bozdağ şunları söyledi: “Sen ispat et, o zaman biz gereğini yapalım ama yalanlarla bu milletin aklını karıştırma. Kimin, hangi cezaevine konulacağı konusunda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yasalarla yetkilendirilmiştir. Sayın Berberoğlu oraya konduğu gibi o gün Maltepe değil de Silivri’ye de gönderilebilirdi. Milletvekili olduğu için Ankara’ya da gönderilebilirdi, başka bir cezaevine de konulabilirdi.”

‘Cezayı karardan sonra duyduk’

Bakanlığın, Berberoğlu’na verilen cezayı karar açıklandıktan sonra duyduğunu savunan Bozdağ şöyle devam etti: “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de ondan sonra duydu. Birisi tutuklandığı zaman veya ceza aldığı zaman, ceza alırken cezayla beraber tutuklandıktan sonra nereye konulacağına ondan sonra karar verilir. Sayın Berberoğlu’nun nereye konulacağına, hakkında çıkan karardan sonra karar verilmiştir. Türkiye’nin cezaevlerinde yapılan çalışmaları veya olmayan şeyleri varmış gibi göstermek, başka alana doğru çarpıtmak ana muhalefetin liderine yakışmaz.”