Bakan ‘Başvuru yok’ demişti: Belediye, Bayraklı’daki binaları bakanlığa bildirmiş

Depremle ilgili inceleme yapmak üzere İzmir’e giden CHP heyetinden Seyit Torun “Bayraklı Belediyesi, yıkılan üç bina dahil, Bayraklı’da 208 çürük bina tespit edip Çevre Bakanlığı’na bildirmiş. Neden gereği yapılmadı” diye sordu.

Fotoğraf: AA

Depremde yerle bir olan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları için ilçe belediyesinin 2012 ve 2018’de ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıkmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum iki bina hakkında riski başvrusu yapılmadığını söylemişti.

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Sözcü’den Başak Kayan’nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun şunları söyledi: “2010’da Bayraklı Belediyesi, deprem etüt merkezi kurarak, sadece Bayraklı’da değil diğer ilçelerde bulunan çürük ya da depreme dayanıklı olmayan yapıları tespit etmiş. İzmir’de yaklaşık 11 binin üzerinde bina denetlenmiş. Bayraklı’daki 80 binanın oturulamaz durumda, 113 binanın ikinci grup güçlendirilmesi gerektiği, 15 binanın da birinci grup yani tamir edilmesi gerektiği yönünde tespit etmiş.”

Bu binalardan Karagül sitesi, Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları depremde yıkıldığını belirten Torun şöyle deva etti: “Bu binalarla ilgili tutulan raporlar, ilgili yerlere iletilmiş. Raporlar gerekli yerlere iletildiği halde ne yapıldı? Hangi tedbirler alındı?“

Torun, hasarlı ve riskli binalar konusunda yetkinin tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu hatırlatarak “Belediyelerin ne ceza kesme ne de yıkım yetkisi bulunuyor” dedi.