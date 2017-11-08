Bakan bastırıyor: Kentsel dönüşümü hızlandırmak için KHK çıkarılabilir

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bir torba yasa bile bir ay görüşüldü, deprem beklemez ki. O nedenle ben KHK çıkarılsın diye bastırıyorum” dedi.

Habertürk’ten Esra Nehir’in haberine göre, Özhaseki, ilk etapta deprem için riskli görülen 600 bin konutun yenilenmesi gerektiğini, bu amaçla Avrupa ve Asya tarafında ortalama 150-200 bin konutu içeren proje hazırlandığını söyledi.

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Düzenlemeyle bina bazlı dönüşümden alan bazlı dönüşüme geçilecek. İstanbul’da yoğunluk artışlı planlara düzenlemeden sonra izin verilmeyecek.

Kentsel dönüşüm sürecinde kaçak yapılarla ilgili bir ayrım olmayacağını vurgulayan Özhaseki, “Mecburen olduğu gibi kabullenmek zorundayız” dedi. Özhaseki, buna örnek olarak İstanbul Sarıyer’deki Fatih Sultan Mehmet Mahallesi kamu arazilerindeki yapılaşmayı gösterdi.

Sel yataklarına inşa edildikleri için boşaltılan alanlar ise yol ya da sosyal alan olarak değerlendirilecek.

Düzenlemeye göre İller Bankası’nın da ‘kentsel dönüşüm bankası’ gibi çalışması planlanıyor.

Bakan, kentsel dönüşümle ilgili şubat ayında da benzer bir açıklama yapmıştı. 2030 yılına kadar Marmara Denizi’nde meydana geleceği uzmanlarca konuşulan depremi gündeme getiren Özhaseki, “İstanbul için ayrı bir çalışma yaptım. Pilot bölgeler seçtim. 200 binin üzerinde binayı dönüştürüp değiştirmemiz lazım” demişti.

Kentsel dönüşümle ilgili hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirten bakan, deprem için bir an önce hazırlık yapılması gerektiğini belirtmişti.