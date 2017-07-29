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Bakan Bak: Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin ‘manevi değerlerle kuşatılmış’ gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: DHA

Rize’de katıldığı ‘Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Bak, “Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var” derken, bunun gerekçesini de “Bunun örneklerini 15 Temmuz’da gördük” diye açıkladı.

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Bak, şöyle devam etti: “Kuran’ı okuyup anlamak ne güzel. Bizim rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamak. Kuran’ı ezberleyen hafızlar artık manalarını anlayarak anlatmaları gerekir.”


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