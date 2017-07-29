Bakan Bak: Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin ‘manevi değerlerle kuşatılmış’ gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Rize’de katıldığı ‘Hafızlık İcazet Merasimi’nde konuşan Bak, “Ülkemizin manevi değerlerle kuşatılmış gençlere ihtiyacı var” derken, bunun gerekçesini de “Bunun örneklerini 15 Temmuz’da gördük” diye açıkladı.
Bak, şöyle devam etti: “Kuran’ı okuyup anlamak ne güzel. Bizim rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamak. Kuran’ı ezberleyen hafızlar artık manalarını anlayarak anlatmaları gerekir.”