Bakan Avcı, Roma dönemi tasvirinde kendini gördü: ‘1700 yıl sonra bakan gelecek, şaşırmasınlar’ demişler

Referandum çalışmaları kapsamında İzmir’e giden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, gezdiği bir kazı alanında gördüğü bir yüz tasvirini kendine benzetip bunun kendisiyle ilgili geleceğe bir mesaj olduğu esprisini yaptı.

Programının ardından Agora kazı alanını gezen Avcı, kazı başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy’dan bilgi aldı. Avcı, gezisi sırasında Roma dönemine ait gladyatörlerin tasvir edildiği duvar resimlerini inceledi.

Roma döneminde cepheden yüz tasvirinin ilk örneklerinden duvar resmini yorumlayan Avcı, resimlerde gözlük taktığını düşündüğü bir adamı kendisine benzetti.

Avcı, durumu şöyle yorumladı: “Buraya 1700 yıl sonra bir bakan gelecek. İnsanlar görünce şaşırmasınlar diye buraya beni çizmişler. Biz eskiden birbirimizi böyle karikatürize ederdik. Onlara benziyor.”

Bakan Avcı ardından cep telefonunu çıkarıp tasvirin fotoğrafını çekti.