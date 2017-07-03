Bakan Arslan’a göre proje gelirleri üç yıla netleşecek: Rakamlar hedeflerle uyumlu

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, proje için ücretlerinin proje maliyetini karşılayamadığı ve taahhüt edilen bedelin yurttaşların cebinden çıktığı iddiasını yalanlayarak, rakamların hedeflerle uyumlu olduğunu savundu.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’in haberine göre Arslan, projelerle ilgili gündeme gelen rakamlar arasındaki farklılıkların projelerin hayata geçirildiği aya ait rakamlar olduğunu ileri sürerken, “Oysa, bir yılda geçen araç sayısı 365’e bölünecek ve garanti kapsamında ödenecek ücret, çıkan rakam üzerinden belirlenecek. Örneğin 2017 yılının hesabı 2018’in ilk çeyreğinde yapılacak” dedi.

Arslan ,rakamların beklentinin altında olup olmadığı sorusuna “Bu tip projelerde hedeflenen rakama üç yıl içinde ulaşılır. İlk yıl çıkan rakamlar fizibilite çalışmalarında belirlenen rakamlarla uyumlu… Bağlantı yolları tamamlanacak, kullanıcı alışkanlıkları değişecek ve o rakamlara ulaşılacak” diye yanıt verdi.

‘Etki analizine de bakmak lazım’

Bakan, sadece rakamlara değil, etki analizine de bakılması gerektiğini kaydederek, projelerin etrafında değerlerin arttığını dile getirdi: “İstanbul-İzmir otoyolunun etrafında değerler şimdiden çok arttı. Ayrıca yolla birlikte sanayi de geliyor. Geçtiği kentlerin kendi trafiği oluşuyor. Ekonominin toplamında bir büyümeye yol açıyor. Hepsi dolaylı katma değer. O yorumları yapanlar, bu katma değeri hesaba katmıyor.”