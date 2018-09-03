Bakan alttan aldı: Borç piyasamız ABD ve Avrupa… ABD elbette stratejik ortağımız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için ABD ve Avrupa’nın borçlanma piyasası, ABD’nin de stratejik ortak olmaya devam edeceğini söyledi.

Çin’den 3.6 milyar dolar borç ve Katar’dan 15 milyar dolarlık yatırım sözü alınması, IMF’ye yönelik olumsuz tavırla birleşince Türkiye’nin Batılı finans sisteminin dışına çıkacağı izlenimi doğmuştu.

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Bakanı Erdoğan’ın aksine yumuşak

Son ekonomik gelişmeleri Reuters’e değerlendiren Albayrak, iktidarın son dönemde ekonomiyle ilgili iç politikada Batı’ya verdiği sert mesajların aksine yumuşak bir tavır takındı. Türkiye’nin IMF’ye başvurmak gibi bir planının olmadığını yinelerken doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandıklarını belirten bakan Türkiye’nin temel borçlanma ve kaynak piyasasının Avrupa ve ABD olmaya devam edeceğini vurguladı.

“Uluslararası tahvil piyasasında yer almaya devam edeceğiz” diyen Albayrak, çeşitlendirme kapsamında Çin piyasasına bu yıl ihraç gerçekleştirileceğini söyledi.

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İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle başlayan krizle ilgili “İlk günden beri ABD’nin attığı adımların, en çok kendisine zarar verdiğini söylüyoruz. Biz dostane uyarılarda bulunuyoruz” diyen Albayrak şöyle devam etti: “Elbette ABD ile ile stratejik ortaklığımız devam edecek. Bakın askeri alanda, terörle mücadele alanında işbirliğimiz devam ediyor. Biz bir tarafı diğerine alternatif görmüyoruz. Ulusal çıkarlarımız çerçevesinde, tüm küresel sistemdeki oyuncularla kazan-kazan anlayışına dayalı olarak, ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz.”

Halkbank’tan ceza beklemiyor

Albayrak, ‘Hakan Atilla davası’ kapsamında ABD Hazine Bakanlığı’nın Halkbank’a ceza kesmesini beklemedikleri yönündeki söylemini şu sözlerle yineledi: “Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD’de artık hukuk sisteminin farklı saiklerle hareket ettiğini düşündürür. Eğer hukuki perspektiften bu resme bakıyorsanız Halkbank burada tertemiz bir şekilde bu süreçten çıkacak. Aksi tamamen siyasi bir karar olur.”

Kredi notları için: Gözardı edilemez

Bakan, AKP iktidarının uzun süredir ağır söylemlerle yüklendiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün ‘cambaz’ diye nitelediği uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına da yumuşak mesajlar verdi.

Albayrak, son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları değerlendirmelerde subjektiflik olmasına rağmen bu durumun uluslararası yatırımcı açısından öneminin tamamen gözardı edilmeyeceğini belirterek, “Bu kapsamda, notlarımızda son dönemde gördüğümüz düşüş trendinin önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların sonuç vermesiyle tersine döneceğini göreceğiz, bundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.