Bakan Albayrak’tan tuhaf adım: FETÖ hükümlüsüne teşekkür mektubu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ‘FETÖ üyeliği’ suçundan hüküm giyen işadamına teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Adana merkezli Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, ‘FETÖ’nün Adana yapılanması’ ile ilgili açılan davada 90 sanık arasında yer almış ve örgüt üyeliğinden beş yıl iki ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Çomu’nun Fethullah Gülen’in Pensilvanya’da ziyaret edenler arasında olduğu da ortaya çıkmıştı. Çomu, 24 Eylül 2016’da tutuklanmış, 9 Aralık 2016’da tahliye edilmişti.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Albayrak ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Pragramı’na destek olduğu gerekçesiyle Çomu’ya bir teşekkür mektubu gönderdi.

Albayrak mektupta şöyle diyor: “Siz değerli iş insanımızın enflasyonla mücadeleye vermiş olduğu katkı, bu sürece hayat vermiş, sonuca ulaştırmıştır. Türkiye’nin gelecek hedeflerine duraklamadan ilerlemesi için ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programa vermiş olduğunuz destekten ötürü milletimiz ve şahsım adına teşekkür ederim. Bu vesileyle, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı’nızı en kalbi duygularımla kutlar, sizlere ve ailenize huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ederim.”