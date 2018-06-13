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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Albayrak’tan ‘izinsiz SMS’lere devam: Üçüncü mesajında video paylaştı

 

Geçen hafta seçmenlerin telefonlarına SMS ile ‘izinsiz’ iki kez mesaj gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Berat Albayrak, bugün üçüncü ‘izinsiz’ mesajı da gönderdi.

Fotoğraf: DHA

Albayrak hakkında SMS’lerle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması’nın suç olduğu belirtilmişti.

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Albayrak’ın mesajı şu şekilde:

“15 yıldır artan istihdamın, zenginliğin, güçlenmenin hız kesmemesi için AK Parti

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https://mobile.twitter.com/BeratAlbayrak/status/1005489555909246977/video/1

AK PARTİ İSTANBUL 1.BÖLGE MİLLET VEKİLİ ADAYI
BERAT ALBAYRAK” 

Bakan Albayrak’ın mesajında bir de Twitter bağlantısı paylaşıldı. Albayrak’ın kişisel Twitter hesabındaki bir videoya yönlendiren bu bağlantıdaki mesajda “Ya Yerli ve Millilik Ya Köksüzlük #TürkiyeKararVerecek dendi.

Albayrak hakkındaki suç duyurusu, ‘Bu Düzen Değişmeli Platformu’ İstanbul 1’inci bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler tarafından yapılmıştı. Güler, ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması’nın suç olduğunu, Albayrak’ın ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 55/B maddesini ihlal ettiğini’ belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Güler ayrıca, tüm yurttaşları suç duyurusunda bulunmaya çağırmıştı.

Bakan Albayrak hakkında ‘izinsiz SMS’ten suç duyurusunda bulunuldu

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