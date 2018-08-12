Bakan Albayrak’ın ‘aksiyon planı’ hazırmış: ABD Doları 7.20’yi gördü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Asya piyasalarının açılmasıyla ABD Doları/Türk Lirası kurunun 7.20 seviyesinde işlem görmeye başlaması üzerine “Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir” dedi.

Son dönemde ekonomide verilerin kötü gelmesi sonrası başlayan kur artışları, ABD ile yaşanan siyasi krizin ardından zirveye çıkmıştı. ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından TL haftanın son işlem gününde dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetmişti.

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Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününde 6.4 seviyesinde kapanmıştı. Kur saat 00.15’te 7.10 seviyesinde işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten” dedi.

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Bankalarla birlikte ‘gerekli önlemlerin hızlı bir şekilde alınacağını’ dile getiren Albayrak, “Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır” dedi.

Medyada dile getirilen ‘döviz hesaplarına el konulabileceği’ söylentilerine de değinen Albayrak, “Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” diye devam etti.

Erdoğan sanayicileri ‘uyarmıştı’

Bugün dövizdeki hareketlilikle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bunu ‘ekonomik savaş’ olarak nitelendirip “Teslim olmayacağız. Siz dolarla üzerimize gelirseniz, biz de başka yollarla işlerimizi yürütmenin çarelerini arayacağız” demişti.

Erdoğan kur kriziyle ilgili sanayicileri de bankalardan döviz almamaları konusunda uyarmıştı.

Bankalarda döviz likiditesi sorunu iddiası

Daha önce, Bloomberg ajansı kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye’de bankaların döviz talebini karşılamakta zorlandığını, bankacılık sektöründe ciddi bir döviz likiditesi sorunu yaşandığını bildirmiş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bu sebeple bankaları ‘acil durum toplantısı’na çağırdığını bildirmişti. Daha sonra bu haber BDDK tarafından yalanlanmıştı.