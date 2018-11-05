Bakan Albayrak ‘zirve yapan’ enflasyondan memnun: Trend olumlu

Ekim ayı itibarıyla 25,24 çıkan enflasyonu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kasım ve aralık için ‘göstergelerin olumlu’ olduğunu söyledi.

Enflasyonda yüksek rakamların görülmesini eylül ayındaki ‘fahiş fiyatlama algısı’na bağlayan Albayrak, “Dolar 8.00-8.50’dan bu noktalara geldi. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. Kasım, Aralık’ta fiyatlama davranışları normalleşecek. Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor” diye konuştu.

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Giyim ve beyaz eşyada kasım ayında iyileşme beklediğini söyleyen Albayrak, ortaya koyulan rakamların kasım ve aralık ayı için trendi olumlu gösterdiğini yıl sonu hedeflerinin yakalanacağını dile getirdi.

Bugün açıklanan aylık 2,67, yıllık bazda da 25,24 olan enflasyon oranı, Tüketici Fiyat Endeksi’nde son 15 yılın en yüksek enflasyon oranı olarak kayda geçti. Bir önceki en yüksek rakam ise, 2002 yılında yüzde 29,75 şeklinde gerçekleşmişti.

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Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’ndaki (YEP) yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 20,8’di. Merkez Bankası’nın beklentisi ise 23,5’tu. Mevcut rakamlarla birlikte, enflasyon hükümet beklentisinin üstünde..