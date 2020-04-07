Bakan Albayrak: Ücretsiz izne çıkartılanlara maaş desteği başlatacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Dar gelirli 2.1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardım yaptık. 2.3 milyon aileye daha destek vererek toplamda 4,4 milyon aileye yardım ulaştırmış olacağız” dedi. Albayrak, ücretsiz izne çıkarılanlara da maaş desteği verileceğini söyledi.

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Yeni tip corona virüsü salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler hakkında konuşan Albayrak şunları söyledi: “5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3.7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak. Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız.”