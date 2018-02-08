Bakan Albayrak tam gaz: Cenabı Allah 12’den vurduruyor

Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dualarla ‘Cenabı Allah’ın 12’den vurdurduğunu’ söyledi: “Allah’ın izniyle seçimde bu millet hesabını soracak. Bedelini çok ağır ödeteceğiz.”

Hatay’da, BOTAŞ’ın Dörtyol terminali açılışında konuşan Bakan Albayrak, ‘yerli, milli ve güçlük Türkiye’ dedikçe birilerinin rahatsız olduğunu savundu. Özellikle son beş yılda yaşananların, Türkiye’nin ne kadar büyük bir saldırı altında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Albayrak, “Tüm saldırıları Allah’ın izniyle bertaraf ettik. Bundan sonraki saldırıları da Allah’ın izniyle bertaraf edeceğiz” dedi.

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Albayrak şöyle konuştu: “Son 5 yılda Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, saldırıları atlattıkça daha büyük sınamalarla karşı karşıya geliyor. İşte dün bu milleti FETÖ’nün hain darbe girişimiyle durduramayanlar, bugün sınırlarının dibine kurmaya kalktıkları terör koridorlarıyla sınırlamaya, sözde korkutmaya çalışıyorlar. Israrla hep vurguladık, bugün bir kere daha altını ben çizmek istiyorum; Türkiye’ye tehdit oluşturan son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecek. Terörün kökü kazılana kadar, nerede olursa olsun sınırımızın kenarında, dibinde oluşturulmaya çalışılan bu koridorlarının hepsinin kafasına, demir yumruğumuz tepelerine inecek.”

‘En makbul destek duanız’

Albayrak, Kırıkhan’da roket saldırısı sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ personeli Şahin Elitaş’ın anne ve babasıyla da görüştü. Bakan, “Türkiye’nin her bölgesinden insanların askere gitmek istediğini” kendilerine söylediğini belirtirken, Emine Elitaş da “Biz de önde gideriz” dedi.

Bunun üzerine Albayrak, en makbul desteğin dualar olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Duanızla birler bin oluyor. Binler milyon oluyor. Cenabı Allah 12’den vurduruyor. Allah’ın izniyle bu süreç çok hayırlı bir süreç. Büyük bir doğumun sancılarını yaşıyoruz. Birileri çok korkuyor, korkunun ecele faydası yok. Allah’ın izniyle bu millet bütün bu oynanan tiyatroyu görüyor. Türkiye demokratik bir ülke. Allah’ın izniyle seçimde bu millet hesabını soracak. Kim yerli ve milli, milletiyle, askeriyle, vatandaşıyla, halkıyla yan yana duruyor, kim bölücülerle kim ihanet içinde olan hainlerle yan yana duruyor tüm Türkiye bunu görüyor. Bedelini çok ağır ödeteceğiz.”