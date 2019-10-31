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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4 büyüme görebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayında enflasyonda yüzde 8’li seviyelerin, son çeyrekte büyümede de yüzde 4 seviyesinin görülebileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Albayrak, Malatya’da iş dünyası ile buluştuğu ve kamu bankaları yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda, enflasyonun ana mücadele alanlarının başında geldiğini belirterek, enflasyonda hedeflerde öngörülenden daha iyi bir noktaya gelindiğini kaydetti.

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Albayrak “Geçtiğimiz yıl özellikle spekülatif atakların bozduğu bu fiyatlama davranışlarıyla TÜFE yüzde 25 seviyesine kadar çıkmıştı ve bugün yüzde 9.3 seviyesinde. Beklentiler ekim ayı itibariyle yüzde 8’e inebilir inşallah” diye konuştu.

Maliye bakanı ekonomide ilk iki çeyrekteki daralmaya rağmen, üçüncü çeyrekte pozitif büyüme, dördüncü çeyrekte de büyümede yüzde 4’lerin görülebileceğini belirterek şöyle konuştu: “Tüm yılı pozitif büyüme ile kapatıp, 2020 ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme patikasına gireceğiz… MB’den de güçlü faiz indirimi kararlarına şahit oluyoruz, faizlerin düşmesi, iktisadi faaliyetleri, piyasaları çok ciddi olumlu etkiliyor.”

Albayrak ayrıca reel sektörün finansal olarak çok daha farklı destekleneceği yeni bir döneme gireceklerini belirtti.

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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da bugün yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekildiğini duyurmuştu.

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