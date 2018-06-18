Bakan Albayrak ‘Sıkıldık’ diyenlere sordu: Kimden, neyden sıkıldın?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir oyu bile ‘sokağa atma lüksü’nün olmadığını söyledi ve ekledi: “‘Bir deneyelim bakalım, sıkıldık’ diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Büyümekten mi, ekonominin gelişmesinden mi sıkıldın?”

Erdoğan geçen ay, partisine mensup gençlere hitaben “Biliyorum sıkıldınız” demişti. Erdoğan’ın bu sözleri sosyal medyada yeni bir popüler karşı kampanya dalgasına dönüşmüştü.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı olan bakan, AA’nın aktardığına göre, Ümraniye İş İnsanları ve Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı’nda konuştu.

Sözlerine “Bu millet belirsizliği hak etmiyor. Düne dönüşü, kazanımları kaybetmeyi istemiyor. Büyük ve güçlü Türkiye hedefini istiyor. 24 Haziran, işte bu hedefin en kritik virajı” diyerek başlayan Albayrak, ‘hayal satanların hayalinin bir ay içinde eridiğini’ söyledi.

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Bakan şöyle devam etti: “Bir oyu bile sokağa atma lüksü yok. Sokağa atacak, maceraya gidecek bir oyun bile olmaması lazım. ‘Bir deneyelim bakalım, sıkıldık’ diyorlar. Kimden, neyden sıkıldın? Büyümekten mi, ekonominin gelişmesinden mi sıkıldın? Macera arayanlara ülkenin güney sınırına bakmalarını öneriyorum. Şaka değil, 15 sene içinde kapı komşumuz Suriye ve Irak’ta iki milyondan fazla insan öldü, 10 milyondan fazla insan mülteci konumuna düştü.”