Evrensel, davalık haberinin arkasında: Algı yönetimi değil, haber takibi

‘Paradise Papers’la ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak’ın Evrensel gazetesine açtığı davanın duruşması bugün görüldü.

Duruşmada söz alan gazetenin eski sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı, “Medyanın yüzde 95’i zaten bunları haber yapmıyor. Biz de mi yapmayalım” diye sordu.

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Dünyadan pek çok siyasetçi ve zenginin vergi cennetlerindeki off-shore hesaplarına ait bilgiler, ‘Paradise Papers’ sızıntısıyla haberleştirilmişti. Belgelerde, Türkiye’den isimler de yer almıştı. Buna göre Albayrak kardeşlerin yanısıra Başbakan Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibiydi.

Evrensel gazetesi de, Türkiye’de bu belgeleri haberleştiren birkaç yayından biriydi.

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9 Kasım 2017’de, ‘Paradise Papers’ belgeleriyle ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve HDP Grup Başkan Vekili Filiz Keresticioğlu’nun görüşlerine yer verilen haber nedeniyle Çağrı Sarı hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava, Albayrak kardeşlerin şikayeti üzerine ‘hakaret’ ve ‘iftira’ suçlamalarıyla açılmıştı.

‘Buna haber takibi denir’

Davanın ikinci duruşması Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada söz alan Sarı, ‘Paradise Papers’ın Türkiye’de ve dünyada pek çok gazete tarafından yayınlandığına dikkati çekerek “Berat Albayrak ve kardeşinin şikayeti üzerine yargılanıyorum. Biz haberde Binali Yıldırım ve oğullarıyla Berat Albayrak’ın isimlerinin Paradise belgelerinde geçtiğini yazdık. Enerji bakanının adının bu belgelerde geçmesi haber değeri taşımaktadır. Bu haberden dolayı gazetede tekzip yayınlanmıştır. Biz siyasilerin bu ülkede vergi ödememeleri nedeniyle eleştiri getiriyoruz” dedi.

Asgari ücretle çalıştığını belirten Sarı, sözlerine şöyle devam etti: “Vergi kamuya gider, sosyal yardımlara gider. Biz, asgari ücretliler bu kadar vergi ödemek zorunda kalırken, bakanın vergi ödememesini eleştirdik. Haberde ‘paradise’ kelimesinin anlamına göndermede bulunarak ‘Kendilerine Cennet Halka Cehennem’ başlığını kullandık. İddianamede iki gün üst üste haber yapılmasıyla algı yönetimi yapıldığı yazılmış. Buna gazetecilikte haber takibi denilmektedir, algı yönetimi değildir. Medyanın yüzde 95’i zaten bunları haber yapmıyor. Biz de mi yapmayalım”

Albayrakların avukatı: Savunma, propaganda niteliğinde

Sarı’nın ardından söz alan Evrensel gazetesinin avukatı Devrim Avcı şöyle konuştu: “İddianamede ‘iftira’ ve ‘hakaret’ suçlamaları yöneltiyor ancak hakaret niteliğinde somut bir ifadeye yer verilmemiştir. İddianamede ‘müştekilerin görev ve konumlarının değerlendirilmesi’ gibi bir ifade var. Bu ifade Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır. Savcı, kişilerin görev ve konumuna bakmadan iddianame düzenlemekle yükümlüdür. Habere konu belgeler tüm dünyada yer almıştır. Türkiye’de ise üç, dört yayında yer almıştır. Bu haber halkın bilgi alma hakkı kapsamında yer almaktadır.”

Avcı, haberde isimleri geçen milletvekilleri Erdoğdu ve Kerestecioğlu’nun mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi.

Müşteki Albayrakların avukatı söz alarak, haberlerdeki ifadelerin asılsız olduğunu, hiçbir somut delile dayanmadığını, sadığın savunmasının siyasi propaganda niteliğinde olduğunu söyleyerek Sarı’nın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Sarı’nın avukatı Devrim Avcı’nın tanıkların dinlenilmesi talebini reddetti. Dava 25 Eylül’e ertelendi.

Belgelerde ne var?

‘Paradise Papers’ (Cennet Belgeleri) politikacı ve işinsanlarının vergi cenneti olarak bilinen 19 ülke ve ‘hukuk bölgesi’ndeki yatırımlarını ifşa etmeye başlamıştı.

Belgeler, mali sistemlerine ‘off shore’ adı verilen bu tür ülkelerde yatırım yapan kişilerin kendi ülkelerinde ödemeleri gereken vergiden kaçınmaya çalıştığını göstermesi bakımından önemli. ‘Off shore’ yatırımlar, ayrıca kayıt dışı kazancı da saklamak için kolayca kullanılabildiği için uluslararası finans sisteminde itibarlı sayılmıyor.