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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Albayrak ‘iyimser’: Enflasyon beklentimiz yüzde 20.8, düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 20,8 olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Albayrak, “Öncü göstergeler 2018’in ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve yeniden dengelenmeye işaret ediyor” dedi.

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Daha sonra bir açıklama daha yapan Albayrak, enflasyonun düşeceğini belirterek, “Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya trendi çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini kasım-aralıkta göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Enflasyon halihazırda yüzde 25’in üzerinde.


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