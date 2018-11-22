Bakan Albayrak ‘iyimser’: Enflasyon beklentimiz yüzde 20.8, düşüş sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonu enflasyon beklentilerinin yüzde 20,8 olduğunu söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Albayrak, “Öncü göstergeler 2018’in ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve yeniden dengelenmeye işaret ediyor” dedi.

Reklam

Daha sonra bir açıklama daha yapan Albayrak, enflasyonun düşeceğini belirterek, “Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya trendi çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini kasım-aralıkta göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Enflasyon halihazırda yüzde 25’in üzerinde.