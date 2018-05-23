Bakan Albayrak ‘harikalar diyarında’: Ekonomimiz çok sağlam, açık operasyon var

Dolardaki kur artışını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin çok sağlam temeller üzerine oturmuş olduğunu ve 2018’de turizm tarihinin rekorlarını kıracağını söyleyerek, “Çok açık, net bir operasyon söz konusu. Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyorlar” dedi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın haberine göre Bakan Albayrak, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bakan dün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kendisini kastederek sarf ettiği “Damat milletvekili listesindeyse, kesinlikle kaybedeceklerini düşünüyorlar. Kalacaklarından emin olsalar, damadı milletvekili adayı yapar mıydı? Bakan yapabilmek için milletvekili listesine sokmazdı” sözlerine şöyle yanıt verdi: “AK Parti, Türk siyasetinin girdiği bu yeni dönemde en güçlü listeleri ortaya koyan tek parti oldu. Listede bakanlar kurulu, başbakan dahil herkes var. Böyle bir listede olmak bir şeref. İstanbul 1’inci bölge, 1’inci sıra bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. İstanbul’da hedef, daha önce aldığımız oy sayısının yukarısına çıkarmak.”

‘AKP’de görev tebliğ edilir’

Milletvekili adaylığının kendisi için sürpriz olup olmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Albayrak, “Olmadı, tam tersine güçlü bir liste bekliyordum ve güçlü bir liste buldum. AK Parti’de görev talep edilmez, AK Parti’de görev tebliğ edilir ve tebliğ edilen görev sonuna kadar en iyi ve en başarılı şekilde bırakana kadar mücadele ortaya konur” dedi.

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Bakan, seçimlerden sonra vekillikten istifa edip kabinede yer alıp almayacağı konusuna da değindi. Kendisinden daha tecrübeli insanlar olduğunu belirten Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: “Daha iyileri vardır. Seçimi kazanacak başkandır. 24 Haziran sonucuna bakar, ondan sonra süreci görür, ondan sonra da bakarız. Bu çerçevede bakıldığında o sonraki bir iş. Bakanlık noktasında da kimin bakan olacağı, neyin ne şekilde olacağı yeni sistem çok büyük sürprizlere gebe, yani öyle bakmak lazım.”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmayacağını savunan Albayrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın birinci turda seçileceğini savundu: “Cumhurbaşkanımız eğer ikinci tura kalırsa, karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla seçilir. Ama burada esas konu şu: Güçlü lider, güçlü Meclis. Yani Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyorsa bir seçmen, AK Parti’yi de seviyor demektir. AK Parti eşittir Erdoğan demektir.”

‘Kur operasyonuyla muhatap oluyoruz’

Ekonomideki olumsuz gidişatı ve dövizdeki kur yükselişini de değerlendiren bakan, Türkiye ekonomisinin çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturmuş olduğunu öne sürdü: “Çok açık, net bir operasyon söz konusu. Birileri bakın kol kesme pahasına yani Türkiye’deki siyasi gündemi ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurtdışı kaynaklı; Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır, acı acı kapitalist sistemde o kola bakarak geçmişi hatırlarlar.”

Albayrak, 2018 yılında Türkiye’nin turizm rekoru kıracağını da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: “Ekonomik manadaki süreçler, dalgalanmalar, seçim dönemleri, kriz dönemleri pozitifte, negatifte etki edebilir. Önemli olan bunun iletişimidir, anlatılmasıdır. Bölgeye, tehdide, istikrarsızlığa rağmen Türkiye 2018 yılına turizmde tarihinin rekorlarını kırmasını beklediği bir yıl olarak giriyor. Bütün bu çerçeveye bakarken bir de bakıyorsunuz birileri sıcak para operasyonu, sermaye piyasaları, borsa, dolar, tahvil piyasaları üzerinden ilginç bir şekilde siyaseten gündemin değiştiği çerçevede enteresan bir şekilde kur operasyonuna muhatap kalıyor.”