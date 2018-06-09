Bakan Albayrak hakkında ‘izinsiz SMS’ten suç duyurusunda bulunuldu

Geçen hafta seçmenlerin telefonlarına SMS ile iki kez mesaj gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Berat Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması’nın suç olduğu belirtildi.

Cumhuriyet’in haberine göre Albayrak hakkındaki suç duyurusu, ‘Bu Düzen Değişmeli Platformu’ İstanbul 1’inci bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler tarafından yapıldı. Güler, ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması’nın suç olduğunu, Albayrak’ın ‘Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 55/B maddesini ihlal ettiğini’ belirterek suç duyurusunda bulundu. Güler ayrıca, tüm yurttaşları suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

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Albayrak, telefonlara yolladığı mesajda şu sözlerle iki kez oy istemişti: “Türkiye karar verecek. İstikrar ile daha müreffeh bir gelecek için bir kez daha AK PARTİ AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI BERAT ALBAYRAK.”

“Milletimizin refahının artması, yatırımların sürmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi için Ak Parti.”