Bakan Albayrak ‘FETÖ’cü görürse boğazlayacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’yle ilişkilendirilip yurt dışına kaçanlar için, “Vallahi zor sabrederdim. Gördüğüm yerde boğazlarım” dedi.

‘Boğmamak için sabırlı olmak lazım’

DHA’nın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yurt dışına burslu olarak gönderdiği öğrencilere seslenen Albayrak şunları söyledi: “Bu ihanet çetesi şu an itibariyle dünyanın dört bir yerinde bu ülkeyi, bu milleti, bu dini karalamak, ihanet etmek için iğrenç bir ‘diaspora network’üyle her gün zehrini ve ihanetini akıtıyor. Gittiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Vallahi yerinizde olsam ben zor sabrederdim. Gördügüm yerde boğazlarım yani. Kaçaklar, hainler. Ama o kadar içselleştirmişler ki çok normal bir şekilde yaşıyorlar. Sabırlı olmak lazım gördüğün yerde boğmamak için.”

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