Bakan, AKP’li yöneticiyi ‘yalanladı’: İnce, CHP’den daha az oy alacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin genel başkan yardımcısının aksine, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP’den daha az oy alacağını iddia etti.

Geçen günlerde ‘elindeki bir anketi paylaşan’ AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İnce’nin CHP’den 3 puan daha fazla alacağını ifade etmişti.

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Eroğlu, Afyonkarahisar’daki sahur programında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Dağ’la taban tabana zıt bir tahminde bulundu.

Orman bakanı, “İnce, AKP’nin oyunun düştüğünü söylüyor. Neler söyleyeceksiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hiç alakası yok. Anketleri biliyorsun. Her anket yönlendirmek için yapılıyor. Sandığın sonucuna bakmak lazım. Biz bütün seçimleri gümbür gümbür kazandık. Muharrem İnce kendisine baksın. Acaba kendisi seçilebilecek mi? CHP’den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP’liler ‘Muharrem İnce’ye oy vermeyelim’ diyorlar. Çünkü diyorlar ki ‘Ona oy verirsek o zaman genel başkanımız riske girer’ diye düşünüyorlar. Muharrem İnce kendisini düşünsün.”