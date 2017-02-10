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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Akdağ da ‘modaya uydu’: Kimlerin ‘Hayır’ dediğine bakın meseleyi anlarsınız

 

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘kimlerin ‘Hayır’ dediğine’ bakarak ‘meselenin’ kolayca anlaşılacağını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için Erzurum’a giden Akdağ, burada Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. Bu görüşmede açıklamalarda bulunan sağlık bakanı, Başbakan Binali Yıldırım’ın sıklıkla kullandığı, “Kimler ‘Hayır’cı bakın, ona göre karar verin” cümlesini tekrarladı: “Bugün CHP’ye oy veren vatanperver hangi seçmen, CHP’nin FETÖ’cülerle HDP ile beraber aynı ‘Hayır’ı vermesini ister, aynı argümanlarla ‘Hayır’ demesine razı olur? Meselenin bu tarafını çok iyi düşünmek lazım. Tabii ki CHP’yi HDP, ‘FETÖ’ ile özdeşleştirmiyoruz, ama kimin kiminle yan yana durduğu, kimin kiminle yan yana hareket ettiği ya da ‘Evet’ veya ‘Hayır dediği önemli değil mi?”

‘Gereksiz sezaryene hak ettiği muamele’

Valilikteki görüşmede sabah saatlerinde yapılan bir toplantıya atıfta bulunan Akdağ, Türkiye’de yapılan her iki doğumdan birinin sezaryenle olduğuna dikkat çekerek bu uygulamanın önüne geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti: “Kim aradaki bilgi farklılığından yararlanarak anneleri gereksiz sezaryene götürüyorsa, bunun için hak ettiği muameleyi göstermeye kararlıyız. Elimizdeki kanuni düzenleme, mevzuat neyi gerektiriyorsa bunu yapacağız. Anne ve bebeklerimizi korumak zorundayız. Anayasamız bu görevi veriyor. Sağlık Bakanlığı olarak doğrudan bu görev bana veriliyor. Önümüzdeki günlerde bu adımları atacağız.”

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