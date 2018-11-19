Bakan Akar’dan tutuklu gazetecileri soran muhabire: Gidin mahkemeye bilgi alın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tutuklu gazeteciler ile ilgili soru soran gazeteciye savcılık ve mahkeme yolunu gösterdi.

BBC Türkçe’den Yalda Hakim’in sorularını yanıtlayan Akar, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın durumuyla Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin durumu arasında hiçbir benzerlik olmadığını savunarak, “Hapistekiler kapalı kapılar arkasındaki faaliyetleri nedeniyle haklarında hazırlanan dosyalar kapsamında cezaevindeler. Bunların hiçbiri gazetecilik faaliyetlerinden dolayı cezaevinde değil. Bu asla gerçekçi değil” dedi.

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Türkiye’de 100’ü aşkın gazeteci cezaevinde. Türkiye basın özgürlüğünde son sıralarda yer alıyor.

‘Hapistekiler gazeteci değil’

Hapisteki kişilerin gazeteci olmadığını öne süren Akar, bunun kanıtlarının dava dosyalarında olduğunu söyledi.

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Akar, muhabirin “Vladimir Putin gibi otokratlar, hatta Muhammed bin Selman, insanlar hakkında bu tür şeyler söylüyor” sorusuna ise “Türkiye’deki dava dosyalarını diğerleriyle karıştırmayın. Eğer çok ilgiliyseniz, savcılığa ve mahkemeye gidip onların ne yaptıklarına dair bilgi alabilirsiniz” yanıtını verdi.